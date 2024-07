Il gemellaggio con Eppertshausen diventa un’associazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Si è presentato ieri mattina al sindaco Alice Zanardi il consiglio dell’Associazione "Amici di Codigoro/" presieduto da Sauro Menegatti, vice Flavia Ori, tesoriere Daniele Menegatti e consiglieri Vittorio Bellagamba, Giordano Perretti, Rossella Virginia Cermaria e Luca Gianisella. Dopo oltre 4 lustri da Comitato si trasforma in associazione "con già una settantina di iscritti, tra cittadini ed altre associazioni – precisa il presidente, il primo a sinistra – per proseguire i legami di scambi con, in maniera molto più pregnante". Sono 22 anni che Codigoro era gemellata creando soggiorni di ragazzi codigoresi nella cittadina teutonica per gare di calcio con i loro pari età ed altri momenti di scambi culturali nell’anno.