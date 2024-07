EA Sports FC 25 | presentata la modalità Rush

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) No, non parliamo della band:è la nuovacalcistica introdotta nell’olimpo di EAFC 25 per cambiare le regole del gioco Nel parlare giusto ieri del recente Deep Dive, non ci siamo soffermati sulla nuovadi EAFC 25: sostituendo Volta dai recenti titoli,è qui per aprire la sfida a due squadre da cinque. Il calcetto non ci è del tutto nuovo, ma l’idea intende semplificare i classici incontri da undici calciatori per squadra. Nell’alternativa a quest’ultimo tipo di partita, infatti, le dimensioni del campo cambieranno, alterando dunque il funzionamento del fuorigioco e sostituendo i cartellini con una inedita colorazione turchina. Il neonato cartellino blu espelle temporaneamente un cannoniere, per poi reintrodurlo in gioco al primo goal. Vi lasciamo consultare il video interessato, se volete saperne di più.