Drammatico frontale lungo la Pontina | almeno quattro le persone rimaste ferite

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Questa mattina, poco prima delle 8, un grave incidente ha coinvolto due veicoli sulla strada, al chilometro 70,900, vicino a viale Nervi a Latina. Una Ford Fiesta e una Ford Kuga, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Intervento Immediato dei Soccorritori L’impatto violento ha richiesto un pronto intervento dei soccorritori del 118. Deiferiti, tre erano a bordo della Ford Kuga e uno sulla Ford Fiesta. Tutti sono stati trasportati rapidamente all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ricevere le cure necessarie. Indagini in Corso Gli agenti del posto mobile di Nettuno della Polizia Stradale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.