Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds ha appena scoperto che il fratello di Tom Holland ha un cameo nel film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) L'attore protagonista e produttore della pellicola non sapeva che anche ildi Spider-Man avesse unnelMarvel Se il desiderio diera quello di condividere un giorno lo schermo con lo Spider-Man di Tom, l'attore potrebbe avercompiuto un passo in quell'esatta direzione, solo inconsapevolmente. Dopo che il coordinatore degli stunt di, George Cottle, ha condiviso una foto dietro le quinte delminore di Tom, Harry, con un costume damentre recitava nelha ammesso in un post su Instagram che per lui è stata una vera sorpresa. "Quando @slevydirect e @vancityhanno fissato l'asticella così fottutamente in alto, anche il team di stunt