Cosa cambia per gli incubatori d’impresa con il ddl Concorrenza?

(Di martedì 30 luglio 2024) Se poco o nulla si è mosso per quel che riguarda le startup innovative, le associazioni di settore sono rimaste molto deluse per l’altrettanto poco o nulla inserito dal governo all’interno del testo (approvato in Consiglio dei Ministri) del ddlper quel che riguarda glicertificati. Anche in questo caso, infatti, non ci sono grandi stravolgimenti rispetto alla normativa originale (lo Startup Act del 2012, rivisto in modo non sostanziale negli anni successivi) e l’unica novità – dal punto di vista delle agevolazioni fiscali – riguardano solamente quelle organizzazioni che hanno ottenuto la “certificazione” e che, dunque, rispettano dei requisiti datati – ormai – oltre 12 anni fa.