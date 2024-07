Bagnai e il discorso da brividi in Senato

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 30 luglio 2024) La manipolazione dei fatti passa anche attraverso piccoli dettagli sfruttati da chi ne ha fatto la propria bandiera. Oggi ce la caviamo davvero in poche righe, perché non vogliamo entrare nel dettaglio ma solo mettere in evidenza il sistema con cui, per l’ennesima volta, si sta distorcendo la realtà. Ci avete segnalato un video che ha come protagonista Alberto, video che viene condiviso da Radio Radio e da altri canali video. l video su Radio Radio (ma non solo) viene titolato così: De Donno, ildadiinIl video lo possiamo trovare sulla pagina diTV, dove scopriamo che in realtà il video non è unfatto in, ma in una sala conferenze del, durante un evento organizzato da Claudio Borghi, il “Premio De Donno 2024”.