Allarme Sindacati | Troppa Cassa Integrazione alla Stellantis Preoccupa il Settore Automotive

(Di martedì 30 luglio 2024) Chieti - Le segreterie regionali di Fiom, Fim e Uil esprimono profondazione per la situazione critica che sta attraversando ilin Abruzzo e in Val di Sangro. "Gli stabilimenti operanti nelautomobilistico stanno vivendo un periodo di incertezza a causa delle continue richieste dida parte die della contrazione del mercato. Questa situazione rischia di avere ripercussioni devastanti sull'intera economia locale e sul tessuto sociale della regione," hanno dichiarato i leader sindacali in una nota congiunta. La situazione è particolarmente grave per gli operai, le loro famiglie e le comunità, che dipendono fortemente dall'attività di questi stabilimenti per il loro sostentamento. La riduzione delle ore lavorative e l'incertezza occupazionale stanno creando un clima di forte instabilità ezione.