WWE | Shawn Michaels sfida Pat McAfee e compagni in un incontro con i talenti di NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pate vari membri che compongono il cast del suo talk show saranno aggiunti al gioco ‘WWE 2K24’ in veste di contenuti scaricabili, il che significa che il commentatore di RAW e il suo entourage saranno per la prima volta dei personaggi giocabili. La troupe di ‘PatShow’ è entusiasta di questa inclusione, spiegando che essere progettati e modellati per un gioco così importante è un’esperienza pazzesca.ha alle spalle diversi match nella WWE e ultimatamente era sembrato un po’ troppo sicuro di sé, così come i suoi colleghi. Un’arroganza che ha portato il membro della Hall of Fame e produttore esecutivo della NXTa lanciare una. “4 dei miei contro voi 4 in qualsiasi momento. Basta dirmi quando volete essere presi a calci nel c***!” ha scrittosui social, taggando tutti i subordinati di