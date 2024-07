Volley il Brasile passeggia sul Kenya alle Olimpiadi Compitino per Gabi e Rosamaria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha esordito con una netta vittoria nel torneo difemminiledi Parigi 2024, surclassando il modestocon uno schiacciante 3-0 (24-14; 25-13; 25-12). Le verdeoro, tra le grandi favorite per la conquista di una medaglia ai Giochi, hanno sbrigato la pratica in appena 56 minuti di gioco: tanto è bastato per regolare la compagine africana, la più debole presente in questa rassegna a cinque cerchi (qualificata in virtù del regolamento che prevede una rappresentanza continentale). Le vice campionesse del mondo hanno giocato al piccolo trotto e si sono così portate in testa al gruppo B, agganciando la Polonia che ieri aveva avuto la meglio sul Giappone per 3-1: le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze classificate si qualificheranno ai quarti di finale, tra tre giorni l’atteso scontro diretto tra le sudamericane e le asiatiche.