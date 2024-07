Vittoria Bricarello e Alex Petri intervengono dopo Temptation Island

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 29 luglio 2024)aver chiuso la sua relazione conè uscita dae ha iniziato a frequentarsi con il bel tentatore toscano Simone Dell’Agnello. Ma i due si staranno ancora vedendo? Pare proprio di sì, perché su Instagram, Simone epubblicano storie negli stessi posti e quindi per adesso la frequentazione procede senza intoppi. La ragazza ieri è anche intervenuta sui social per fare il punto della situazionel’avventura nel reality mariano. La 34enne ha ringraziato in particolar modo le altre fidanzate, che adesso sono diventate sue amiche. la cosa + bella èche sta affrontando questo falò senza sapere che dieci minuti primastava così con il tentatore assolutamente magia#pic.twitter.com/OAqYyMY8ZD — socy • ? (@takemetothemo0n) July 25, 2024, l’intervento su Instagram.