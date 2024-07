Vietnam Thailandia e Indonesia la magia del Sud-Est asiatico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Sud-Est” del grande continente, coordinata geografica e di vita per tutti coloro che desiderano spaziare e mettersi in ascolto, apprendere e sperimentare nuovi ritmi e consapevolezze. Esiste una sorta diin questa parte dell’Asia, che rende il presente ricco di significato, un “qui ed ora” che abbraccia l’idea dell’esperienza senza fretta e limiti: così l’alba diventa un nuovo inizio, e un tramonto l’incipit di una notte trapuntata di stelle, desideri e leggende. Si narra che il popolo delsia nato dall’amore tra un drago, Lac Long Quan, signore delle acque, e una fata, l’immortale Au Co. Il loro matrimonio finì presto, dividendo la numerosa famiglia: lei andò a Nord, tra le montagne, lui sulle coste del Sud.