Vicenza sequestrati 8 chili di droga | un arresto

(Di lunedì 29 luglio 2024) La Guardia di Finanza diha arrestato un uomo di nazionalità algerina con l'accusa traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, ingresso e soggiorno irregolare illegale nel territorio dello Stato. Nel corso di un controllo su strada, l'uomo non si è fermato all'alt e si è dato alla fuga, prima in auto e poi a piedi, con oltre un chilogrammo di hashish, alcune dosi di cocaina e 2.900 euro in contanti. Dopo averlo intercettato, i militari hanno scoperto che il soggetto, sprovvisto di qualsiasi documento di identità, era gravato da numerosi precedenti di polizia specifici e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Perquisiti l'abitazione dove l'uomo vive e il garage di sua pertinenza, le Fiamme Gialle hanno scoperto un veicolo in cui erano occultati quasi 6 chilogrammi di hashish, suddivisi in 59 panetti.