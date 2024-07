Venezuela Maduro riconfermato presidente con il 51% Ma l’opposizione protesta e denuncia brogli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nicolásè stato rielettodel. Lo ha annunciato l’autorità elettorale del Paese, nonostante le pesanti accuse di irregolarità elettorali da parte del. Con l’80% delle schede scrutinate iluscente ha ottenuto oltre il 51% dei voti, superando il candidato della Piattaforma Democratica Unitaria (Pud) Edmundo González Urrutia, che ha ottenuto il 44,02%. Il tasso di partecipazione alle urne ha superato i precedenti di oltre dieci punti percentuali, attestandosi al 59%.ricoprirà la carica per un terzo mandato consecutivo di sei anni, in piena continuità con il ‘chavismo’ al potere, iniziato nel 1999 per mano dell’exHugo Chávez.è al potere dalla morte di Chávez nel 2013.