Thomas Ceccon è oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha vinto l’oro nei 100di, il secondo per l’Italia in questa edizione. Il 23enne vicentino ha chiuso la gara in 52?, davanti al cinese Xu e allo statunitense Murphy, con una progressione che nella seconda vasca non ha lasciato scampo agli avversari. L’azzurro, che aveva vinto la sua semifinale in 52?58, ai Giochi di Tokyo 2020 ha vinto una medaglia d’argento e una di bronzo nelle staffette 4x100m stile libero e 4x100m misti. È il detentore del primato mondiale nei 100, ottenuto durante i mondiali a Budapest 2022, mentre nel 2023 a Fukuoka ha vinto l’oro nei 50 metri delfino. Aha vinto anche un bronzo nella staffetta 4×100 stile libero. «Questa finale l’ho preparata in ogni minimo dettaglio. Sono tanto felice e molto emozionato.