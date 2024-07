Sud Sound System | torna con un album di denunzia per me sterile

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sudè la leggendaria band salentina pioniera del raggamuffin.con l’Intelligenza Naturale. Le collaborazioni: Alborosie, Negramaro, Guè, Ensi, Puccia e Antonio Castrignanò. Sud: gli obbiettivi Ogniha un obbiettivo, un traguardo da raggiungere, come fosse un messaggio lanciato nell’aria per istigare al pensiero. Intelligenza Naturale è un progetto che intende riflettere la visione della band sul rapporto tra natura e tecnologia, attraverso un paesaggio sonoro variegato e impreziosito dalla mescolanza di più generi e stili. Non è mai semplice costruire in percorso simile, soprattutto perché costruito e non animato da enfasi istintiva, questo non significa che l’non sia riuscito, ma come sempre accade, un progetto nato a tavolino risulta freddo come una minestra abbandonata per troppo tempo a se stessa.