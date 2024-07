Stop alle monete in Regno Unito la Zecca non conierà più i penny

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ini pagamenti digitali vengono, anno dopo anno, sempre più utilizzati oggi dai sudditi di Re Carlo oggi e della Regina Elisabetta ieri, tanto che i funzionari del Tesoro avrebbero ordinato allanazionale, la Royal Mint, di non coniare nuoveper la circolazione generale. Tale operazione interesserebbe soprattutto le cosiddette monetine, quelle di minor valore, i. Si tratterebbe di una decisione che, se confermata, potrebbe rappresentare una svolta decisiva verso il tanto discusso abbandono dei soldi contanti in favore dei pagamenti digitali.Così come riferito dall’Evening Standard, la Royal Mint, lainglese come detto, prevedrebbe di non ordinare nuoveda 1 e 2 pence nei prossimi anni dopo l’ordine ricevuto dai funzionari del Tesoro britannico.