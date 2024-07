Sagginale e Legnaia ok Due ripescaggi in Prima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Audacee Vicchio in paradiso. Le tre società, dopo aver disputato eccellenti campionati, ottengono ilo alla serie superiore. Audacesalgono con pieno merito incategoria, mentre la Sandro Vignini Vicchio ottiene il passaggio in Seconda categoria. Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd, nel comunicato che mostra gli organici delle varie categorie in vista dei prossimi campionati, ha ufficializzato queste decisioni. Il, primo in graduatoria di merito tra le vincenti degli spareggi regionali tra chi ha prevalso nei play off dei rispettivi gironi, sale inCategoria; mentre la Sandro Vignini Vicchio, tredicesima in graduatoria come perdente delle finali dei play off, viste anche alcune rinunce, è promosso in Seconda Categoria. Si tratta di una storicavolta per la giovane società vicchiese.