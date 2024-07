Roma ripresi gli allenamenti a Trigoria | sabato c’è l’Olympiacos

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Archiviato il giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi, dopo la sconfitta contro il Tolosa, laha ripreso la sua preparazione a. All’inizio del campionato manca sempre meno ma prima c’è da preparare il match amichevole contro, in programma il 3 agosto. Per l’occasione De Rossi dovrebbe avere a disposizione anche il nuovo acquisto Samuel Dahl, pronto a fare il suo esordio con la maglia giallorossa. Da valutare, invece, le condizioni di Chris Smalling; nel corso del match contro i francesi il difensore inglese è uscito a causa di un problema al ginocchio, salvo poi rientrare poco dopo, scongiurando l’ipotesi di un grave infortunio. La società capitolina non vuole però correre rischi e, nei prossimi giorni, il centrale giallorosso dovrebbe essere sottoposto ad esami specifici.glic’èSportFace.