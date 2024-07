Parigi 2024 Paltrinieri | Avrei voluto un’organizzazione migliore ma provo a pensare una gara alla volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gregorioe Luca De Tullio centrano l’obiettivo e conquistano la finale negli 800 stile libero. Il campione olimpico di Rio prova aper, ma il pensiero va anche a quello che sta accadendo in merito all’organizzazione delle prove di fondo nella Senna. “Per essere unaolimpica”, ha dichiaratoai microfoni RAI tornando sulla questione relativa alle gare del fondo nella Senna. “Non abbiamo mai provato il fiume, non sappiamo se è freddo e in più è sporco – ha aggiunto – però siamo tutti nella stessa situazione. Ho parlato con ragazzi del triathlon in questi giorni e si aspettano un altro grosso temporale che sporcherà l’acqua ancora di più”. “Vedere Martinenghi e i ragazzi della staffetta andare così forte ti mette quella voglia di farti vedere per dimostrare che ci sei” le parole di De Tullio.