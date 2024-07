Parigi 2024 boxe un grande Diego Lenzi ai quarti di finale dei +92 kg | battuto lo statunitense Edwards

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024)inizia allail suo percorso alle Olimpiadi di, accedendo aididel torneo dimaschile per la categoria +92 kg. L’azzurro ha infattiai punti loJoshua, considerato alla viglia dei Giochi come uno dei più quotati tra tutti i pugili in gara. Una prova di personalità per, capace di imporsi nella prima ripresa condinamismo e attenzione. Nel secondo round un calo di attenzione poteva costare caro all’azzurro, che però riesce a limitare i danni grazie a un richiamo ufficiale contro locosì vince la ripresa ma di stretta misura, lasciando l’italiano con un buon vantaggio. Nel terzo e decisivo roundrisponde colpo su colpo, apparendo molto sicuro dei propri mezzi e rischiando anche di provocare l’avversario.