Osimhen è in frigorifero il Psg non va oltre i 90 milioni E Lukaku tornerà ad allenarsi al Chelsea Corsport

(Di lunedì 29 luglio 2024)è in, il Psg non vai 90. Esi aggregherà al). Ne scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.aspetta. Ilnon l’ha convocato per la tournée negli Stati Uniti in programma fino al 6 agosto, fino alla partita contro il Real Madrid in programma al Bank of America Stadium di Charlotte, in North Carolina, ma nei prossimi giorni rientrerà a Londra e comincerà ada Cobham, la casa dei Blues. In attesa che la vicenda-si sblocchi e anche lui possa fare i bagagli e volare a Napoli da Antonio Conte.