Olimpiadi Nadal sfiora l’umiliazione da Djokovic | perde solo 6-1 6-4 Per gli spagnoli è finita un’era

(Di lunedì 29 luglio 2024) Doveva essere una lotta fra titani è così è stato.al secondo turno del torneo olimpico di tennis se le sono date di santa ragione. Èad uscirne vincitore,esce sconfitto ma riesce a farlo a testa alta. Anche se sembrava una debacle: si era sul 6-1 4-0. Poi ha recuperato sul quattro pari e il maiorchino ha almeno salvato la faccia. È6-1 6-4 per il serbo.rimane comunque a Parigi. C’è ancora il doppio da giocare insieme ad Alcaraz.avanza al terzo turno, in attesa di conquistare la tanto agognata medaglia. A scrive e, soprattutto, a ringraziaresono gliMarca e As. Il primo lo ringrazia per il “last dance”. “Un ultimo ballo che si conclude in modo diverso rispetto a come era iniziato nel 2006. Terza vittoria dicontro lo spagnolo sulla terra battuta di Parigi.