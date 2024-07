Oggi Borghi aperti Un giro per Corridonia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) "" farà tappa, offrendo un’esperienza alla scoperta del patrimonio storico e culturale della città. Grazie alla collaborazione dell’associazione "Luigi Lanzi" si potranno visitare i punti più significativi del centro storico. Tutti gli interessati potranno trovarsi, senza prenotazione, in piazza Filippo Corridoni alle 19.30 e avranno l’opportunità di fare un’interessante passeggiata tra i vicoli e i monumenti più rappresentativi come: la Sala Consiliare, Casa Museo Filippo Corridoni e la Pinacoteca Parrocchiale,per questa occasione. L’iniziativa è promossa da "Noi Marche" che raggruppa 29 comuni della Regione Marche con l’obiettivo di far conoscere la bellezza dei piccoli e antichi