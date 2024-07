Nuoto l’Italia torna indietro di 24 anni e riassapora il gusto di 2 ori nella stessa Olimpiade!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Apoteosi con Thomas Ceccon. Un oro emozionante quello del ragazzo di Thiene nei 100 dorsi delle Olimpiadi di Parigi, facendo sognare tutta Italia al ritmo delle sue possenti bracciate. E intantosi riscopre vincente nelanche ai Giochi,ndo a vincere più di un oro in una competizione a cinque cerchi. Ventiquattrodopo Sydney 2000, il tricoloread esultare per più di una volta in acqua. Bisogna appuntore ai giochi in terra oceanica, quando Domenico Fioravanti scrisse pagine di storia delalzando le braccia sia nei 100 che nei 200 rana, mentre Massimiliano Rosolino mise il ‘carico’ con i 200 misti. Si attesero poi sediciper un altro successo, quello di Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl di Rio de Janeiro 2016, mentre trefa a Tokyo ottenemmo sei medaglie, proprio come a Sydney, ma senza vittorie.