Nuoto Benedetta Pilato ai piedi del podio olimpico nei 100 rana per un solo centesimo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un quarto posto amarissimo per. L’azzurra rimane aidelper unnei 100delle Olimpiadi di Parigi, al termine di una gara comunque gagliarda in cui ci ha provato strenuamente e al meglio delle proprie possibilità. Non è bastata la migliore versione di questi due giorni a cinque cerchi per. Lo aveva detto che non era contenta delle sue prove di domenica e che avrebbe sperato di fare qualcosa di meglio nella finale di quest’oggi. E per poterlo fare, ha optato per una tattica opposta al solito: primi 50 metri più tranquilli per poter dare tutto nel finale. Le altre la seguono, da Qianting Tang a Mona McSharry, conche dunque vira quarta in 30”62, con lo stesso tempo di Tatjana Smith.