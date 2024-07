Muselli | Sono abbastanza tranquillo per Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arturo, attore, ha rilasciato un’intervista nel corso di Napoli Magazine Live. La trasmissione va in onda su Radio Punto Zero ed affronta i temi calcistici discussi sul web dal sito www.napolimagazine.com. Di seguito le parole dell’attore.affronta il caso“Gol di Kvara? Dal punto di vista tecnico possiamo dire ben poco, se riparte così siamo tutti contenti. Segnali positivi dall’amichevole? Sì, tutti i calciatori vogliono farsi vedere e Conte vuole provare un po’ tutti, questo alza l’asticella. Bisognerà poi capire chi resterà in rosa. Fin quando aspetterei per, c’è un ritardo in questa situazione ma la presenza di Conte mi rilassa, tutto con lui è aggiustabile. Lui ha la situazione sotto controllo. Non abbiamoelementi per giudicare la situazione, Conte e Manna sicuramente ne staranno parlando.