Meloni a Xi Jinping | Cina partner fondamentale per stabilità e pace

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Agenzia Vista), 29 luglio 2024 "Chiaramente laper noi è uneconomico, commerciale, culturale di grande rilievo". Così la premier Giorgia, nell'incontro con il Presidente Xia Pechino. "Come lei ricordava correttamente, questa visita cade in un doppio anniversario - va avanti là premier -: l'anniversario dei 20 anni del nostro partenariato strategico, che chiaramente definisce il livello della nostra cooperazione, e, forse ancora più importante, i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo perché è un anniversario che definisce l'antichità, la profondità dei nostri rapporti, dei rapporti tra due civiltà che sono eredi di una cultura millenaria e che, nella capacità di conoscersi, hanno anche aiutato e contribuito in quella conoscenza ad affrontare tanti problemi. Questo è molto importante, soprattutto in una fase come quella nella quale viviamo.