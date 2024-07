Look da sposa glam | i segreti dei wedding dress delle star italiane

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024)da: la ricerca 2024 estrapola le tendenze dai matrimoninostrane. Quali sono idietro idi Simona Ventura, Clizia Incorvaia, Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez. L’estate 2024 è all’insegna dei matrimoni VIP. In tantissime hanno raggiunto l’altare per pronunciare il fatidico “sì, lo voglio” e da ogni angolo d’Italia. Da Simona Ventura che si è unita in matrimonio con Giovanni Terzi a Clizia Incorvaia, che ha finalmente vissuto il suo grande giorno romantico al fianco di Paolo Ciavarro incontrato nella casa del Grande Fratello Vip. E non solo: l’estate è all’insegna del total white per lenostrane. Anche Diletta Leotta ha scelto la Sicilia per il giornonozze, circondandosi degli affetti più cari e di altreche hanno catturato l’attenzione (come Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis).