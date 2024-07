LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la sfida dell’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata 10:19 Ritocca a noi 10:19 Il Kazakistan risponde con 8-9-7. Va bene così. Forza ragazzi 10:18 Bene! 10 per Musolesi, 9 per Nespoli (freccia non sicura), 10 per Paoli 10:17l’Italia, parte il primo set! FORZA RAGAZZI! 10:15 Grande entusiasmo del pubblico in una venue da brividi! 10:14 In corso le presentazione di rito! 10:13 Ci siamo. Stanno per entrare le due squadre! 10:11 Sale la tensione, Amici di OA Sport! Tra poco sarà il turnoche, per l’occasione, sfiderà il Kazakistan 10:09 9-9-10! Taipei segna altri due punti e chiude sul 6-0 (54-58-56) 10:08 8-10-9 per la Gran Bretagna, si attende la risposta di Taipei 10.