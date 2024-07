LIVE Musetti Darderi-Jarry Tabilo Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | esordio contro la coppia cilena che scoppiò a Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno di doppio maschile dei Giochi olimpici di2024 tra(ITA) e(CHI). Ind’molto complicato per gli azzurri, secondaitaliana presente in tabellone di doppio maschile alleinsieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Di fronte, lacomposta da due ottimi servitori, che renderanno le fasi di ribattuta molto complicate. E’ inoltre il primo torneo che il toscano e l’italo-argentino giocano insieme, loro che si sono affrontati quest’anno nel Challenger di Torino., finalista quest’anno agli Internazionali d’Italia, eche nella Capitale è giunto fino alla semifinale sono entrambi ottimi singolaristi.