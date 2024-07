LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Lombardo ai ripescaggi con polemiche

Leggi tutta la notizia su oasport

16.16: Uno shido per Rafaela Silva 16.13: E' il momento della prima semifinale dei -73 kg femminili. Di fronte la coreana Huh Mimi e la brasiliana Rafaela Silva 16.12: Ippon veloce della georgiana Liparteliani che immobilizza la rivale e va in finale per il bronzo 16.10: Ora il secondoo tra il mongolo Enkhriilen Lkhagvatogoo contro la georgiana Eteri Liparteliani 16.07: Ippon per la giapponese Funakubo che dunque conquista il posto nella finale per il bronzo 16.03: Uno shido a testa 15.58: Sul tatami le protagoniste del primoo della categoria -57 kg tra la serba Perisic e la giapponese Funakubo 15.56: Queste le semifinali deidella -73 kg maschile: FRA Joan-Benjamin GABA MDA Adil OSMANOV AZE Hidayat HEYDAROV KOS Akil GJAKOVA 15.