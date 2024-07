LIVE Djokovic-Nadal Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | tra poco la sfida tanto attesa sul Centrale

Leggi tutta la notizia su oasport

13.43 Si è quindi guadagnato un'ultima (forse)a uno dei suoi rivali più significativi, sicuramente quello con cui ha avuto una rivalità più marcata, anche più di Roger Federer (affrontato 'appena' 40 volte). 13.40 Il maiorchino non ha tuttavia voluto trascurare il singolare, nella giornata di ieri è sceso in campo contro Marton Fucsovics e lo ha battuto dopo oltre 2 ore e mezzo di partita, con tutto il pubblico dalla sua parte. 13.37punta forte sul doppio maschile, in cui ha esordito a fianco del campione in carica del Roland Garros e compagno di Nazionale Carlos Alcaraz, battendo i quotati argentini Gonzalez/Molteni. 13.34 Sul Court Philippe Chatrier hanno incrociato la racchetta 9 volte, con 7 vittorie die 2 diin partite che si sono disputate quasi mai prima dei quarti di finale (solo una volta).