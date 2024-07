LIVE Djokovic-Nadal 6-1 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | il serbo domina il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 In corridoio il dritto inside out dell’iberico. 15-15 Errore gratuito con il dritto da parte di. 15-0 Servizio vincente Rafa. SECONDO SET 6-1set. E’ largo il dritto incrociato di. Termina qui ilset. 40-15 Scappa via la risposta di rovescio dello spagnolo. Due set point. 30-15 Dritto incrociato stretto perfetto di Nole. 15-15 Di un soffio in corridoio il dritto lungolinea di. 0-15 Spettacolare il recupero di rovescio vincente del maiorchino sull’ennesima palla corta dell’avversario. 1-5 Game. Servizio vincente dello spagnolo, ma oraserve per il set. 40-30 Splendido il rovescio lungolinea vincente dell’iberico. 30-30 E’ lunga l’accelerazione di dritto delta di Belgrado. 15-30 Il nastro trascina fuori il dritto dello spagnolo.