La squadra italiana conferma l’acquisto dell’ex stella del Man Utd e del Real Madrid

(Di lunedì 29 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Como 1907 ha completatodel difensore centrale francese Raphael Varane a parametro zero, hato il club domenica. Varane ha firmato un accordo biennale con il club, che la scorsa stagione ha ottenuto la promozione dalla Serie B alla massima serie, dopo essere diventato un free agent in seguito alla scadenza del suo contratto con il Manchester United. Varane, 93 volte nazionale francese e campione del mondo, porterà al Como un’esperienza incredibile dopo una carriera che lo ha visto giocare 479 volte per, Man Utd e Lens, vincendo una serie di importanti riconoscimenti lungo il cammino, tra cui quattro titoli di Champions League.