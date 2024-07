La Promessa anticipazioni 29 luglio – 4 agosto 2024 | fuga romantica per Jana e Manuel

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il matrimonio sempre più difficile con Jimena de los Infantes (Paula Losada) spingerà il marchesinode Lujan (Arturo Sancho) ad allontanarsi da La. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 29a domenica 4, il ragazzo avvierà infatti unain mare con la sua amataExposito (Ana Garces). Circostanza che farà dare di matto, ancora di più, a Jimena. La soap iberica è in onda sette giorni su sette alle 15.40 circa su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity). Lada lunedì 29a domenica 4Curro scopre chi è suo padre S2 E225 – Ramona sorprende Curro a leggere la lettera che rivela chi è il suo vero padre. Gliela strappa di mano e la getta nel fuoco. Curro mente e dichiara di non essere riuscito a leggere niente.