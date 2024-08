Inter torna di moda Gudmundsson | triplo sacrificio per accontentare Inzaghi

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’a pensare a. Per acquistare l’islandese, però, serviranno prima tre addii: il piano nerazzurro. Una fuoriserie, già da ora ricca di optional e servizi che verrà ulteriormente potenziata. L’, reduce dalla conquista del ventesimo scudetto della propria storia, non intende fermarsi dopo gli acquisti a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. La dirigenza, infatti, punta a rimpolpare ulteriormente il reparto offensivo. Nel mirino, in queste ore, èto Albertil cui acquisto verrà finanziato dai proventi delle 3 cessioni in programma. Albertè nel mirino dell’(LaPresse) – Serieanews.comIl primo in ordine cronologico a salutare la compagnia sarà Valentin Carboni.