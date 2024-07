I mass media si sono resi conto che è estate | che notizia!

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tre notizietrapelate nel corso del week end. La prima è che l’anticiclone africano ha fatto impennare le temperature, con una dozzina di città a rischio indicate dal bollino arancione e sei città addirittura dal bollino rosso, con conseguente livello tre di allerta a causa degli effetti negativi sulla salute degli individui. La seconda è l’esodo di sedici milioni di italiani che siriversati sulle autostrade, anche lì con bollino rosso, con particolare incremento del traffico sulle dorsali adriatica e tirrenica, la sospensione del 70 per cento di cantieri Anas per facilitare il flusso del traffico e, purtroppo, i primi incidenti gravi.