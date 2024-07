Greenpeace smentisce il governo | solo l’1% dei mari italiani è protetto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il mare italiano non è tutelato. Un’indagine diItalia rivela che meno deldeiè sottoposto a misure di tutela efficaci e appena lo 0,04% rientra nel computo delle aree in cui è vietata qualsiasi tipo di attività, inclusa la pesca. Siamo quindi ben lontani dall’obiettivo 30×30, che prevede la protezione di almeno il 30% dei nostrientro il 2030, di cui il 10% con aree a protezione integrale, che l’Italia si è impegnata a realizzare.ha identificato le aree protette dei nostri, smentendo le stime governative. L’indagine ha mappato le areene protette (AMP) italiane, i parchi nazionali che prevedono zone di protezionena, i SIC (siti di interesse comunitario) e il Santuario Pelagos, analizzando le tipologie di tutela presenti per verificare se la protezione dichiarata corrisponde a una protezione effettiva.