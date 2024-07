Ginnastica artistica quando l’Italia fa la finale a squadre alle Olimpiadi? Data programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)sarà grande protagonista nellafemminile didi Parigi 2024: appuntamento a martedì 30 luglio (ore 18.15),la nostra Nazionale si presenterà alla Bercy Arena per andare a caccia di una medaglia nella gara che premia la qualità e la profondità del movimento di un intero Paese. Le Fate possono puntare in alto dopo aver vinto gli Europei in primavera e avere sfiorato il bronzo agli ultimi Mondiali: si può migliorare la quarta piazza ottenuta tre anni fa ai Giochi di Tokyo 2020. Le ragazze del DT Enrico Casella ha chiuso il turno preliminare al secondo posto,spdegli inarrivabili USA ma davanti ad altre grandi corazzate come Cina, Brasile e Gran Bretagna.