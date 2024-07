Gilmour ha detto sì pronto il rilancio per convincere il Brighton

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giovanni Manna ha il sì diper il trasferimento al Napoli. Sul Corriere dello Sport arrivano gli aggiornamenti sulla trattativa che il diesse azzurro sta portando avanti colper il centrocampista: “Appena il Napoli avrà la percezione di passi in avanti (sul fronte cessioni, ndr), partirà a lla conquista della Contea dell’East Sussex. La casa del, proprietario del cartellino di Billy, 23 anni, centrocampista centrale scozzese per cui Giovanni Manna ha già ricamato un’offerta da 8 milioni di sterline, più o meno 10 milioni di euro. Il club inglese l’ha rifiutata – e lo ha annunciato strategicamente – ma il ds ha incassato il gradimento del calciatore, tra l’altro in scadenza nel 2026, ed èa un. Si procede con fiducia”. Il pensiero di Enrico Fedele.