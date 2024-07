Endless Love anticipazioni 29 luglio – 2 agosto 2024 | Emir vuole uccidere Asu

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nelle prossime puntate di, saràcontro Asu (che nel frattempo ha scoperto il tradimento di suo zio Hakki). L’uomo è intenzionato adla sorella ma Ecco quello che accadrà nelleche seguono.è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 29a venerdì 2Nihan non riesce a perdonare Kemal Le informazioni che Vildan ha diffuso su internet stanno causando problemi a tutti. Kemal, nonostante soffra ancora per la conclusione della sua relazione con Nihan, va avanti con la sua vita, mosso dal desiderio di giustizia. Anche Nihan è devastata dal dolore, perchè non riesce a perdonare Kemal per aver messo in pericolo suo fratello Ozan.