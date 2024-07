Confindustria | Grande spazio da colmare per l' export in Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Secondo il Centro Studiil potenzialeche possiamo ancoranel mercato cinese è di 2,4 miliardi di euro soltanto per i beni di consumo e 2 miliardi per quelli strumentali". La vice presidente per l'e l'attrazione degli investimenti di, Barbara Cimmino, lo evidenzia dalla tavola rotonda "Italy investing in China: trends and perspective" organizzata a Pechino dae Camera di Commercio italiana innell'ambito del VII Business Forum Italia, in occasione della visita della premier Giorgia Meloni. Hanno partecipato 115 aziende e associazioni imprenditoriali italiane.