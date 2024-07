Cavour Finance al fianco di Omnia | Settore Pharma come obiettivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) DOPO LE OPERAZIONI aldiTechnologies OT, con l’acquisizione prima dell’azienda Sacmi e poi dell’impresa Acmi, ora laCorporatecontinua a guardare aldel packaging, ma per il. Il riempimento è quindi un termine sempre più nelle corde del Gruppo OT (fatto di 28 unità produttive e 10 uffici commerciali e di service nel mondo) che punta a un miliardo di fatturato dopo aver raggiunto, proforma nel 2024, il picco di 700 milioni. "Abbiamo assistitoTechnologies prima nellow speedvelocità di riempimento nella filiera del vino e poi nell’high speed per l’acqua e le bibite gassate", spiega Antonio Zecchino (nella foto sopra), presidente diCorporate, realtà nata a Bologna nel 1987 e dal 2007 presente in Italia con una sede anche a Milano.