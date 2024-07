Carceri iniziativa di FI e Partito Radicale Tajani | Troppi suicidi serve impegno comune inizieremo ispezioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Forza Italia e ilhanno tenuto una conferenza stampa congiunta per presentare il loro programma dipoliticasulle condizioni nelle: “Da sempre Forza Italia considera il problema delleuna priorità politica da affrontare. Ho chiesto di essere eletto segretario inserendo nel mio programma la questione carcere, specialmente per quanto riguarda la dignità della persona, sia essa detenuta o detenente. Abbiamo deciso di lavoro colcon una serie di iniziative, dalle visite in carcere al sostenere le attività delle comunità di recupero, fino ad accelerare i tempi di rinnovo del contratto della polizia penitenziaria.” Ha dichiarato Antonio, segretario di Forza Italia. L'articolodi FI e: “