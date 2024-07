Cantiere centrosinistra gli ex sindaci in panchina | Toscana sì al campo largo Lo chiedono gli elettori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Empoli, 29 luglio 2024 – Senza scomporsi è passata dalla scrivania di sindaca a Empoli all’ufficio comunale di Pontedera dove in questi giorni ha preso servizio dopo aver vinto nel 2022 il concorso pubblico istituito dall’Unione Valdera. Concluso il secondo mandato, è finita anche l’aspettativa. E ora Brenda Barnini, responsabile politiche sociali e welfare del Pd toscano, è una dipendente comunale a tutti gli effetti, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Nessun contratto invece con la politica, ma l’impegno e la passione sì, restano certamente a lungo termine. Con uno sguardo sempre rivolto alle prossime sfide. Barnini, nel 2025 si vota per le regionali: è giusta la strategia del? "Intanto dobbiamo vedere cosa accadrà in Umbria, Emilia Romagna e Liguria. Dobbiamo superare le modalità con cui sono state affrontate le regionali in Basilicata e Sardegna".