Basket | Dante Calabria è il nuovo sceriffo di Pistoia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Registrata una nuova, importante, ufficialità in casa Estra: “Siamo molto felici di averecome nostro capo allenatore – il commento del presidente di Estra, Ron Rowan – oramai lo conosco da molti anni e non vediamo l’ora di lavorare insieme per continuare a costruire la squadra“. Con queste poche righe, il club toscano ha inoltrato nel club ilcoach che dovrà condurre i biancorossi a disputare una stagione positiva, la prossima di LegaA, come quella andata in scena nella scorsa annata.