Badminton l’entusiasmo di Giovanni Toti | Una vittoria storica Ora penso all’incontro col numero uno

(Di lunedì 29 luglio 2024)può sorridere: l’azzurro è nella storia. E’ il primo giocatore della storia delitaliano a vincere una partita alle Olimpiadi. Il lombardo, classe 2000, ha superato Soren Opti, rappresentante del Suriname, con il punteggio di 21-8, nel primo parziale, e di 4-1, nel secondo set, prima del ritiro del rivale dell’azzurro. “Sono molto contento per questa– ha affermatoai microfoni della FiBa – non era facile partire da favoriti e la pressione era tanta, sono il primo italiano dia vincere una partita alle Olimpiadi e ne sono orgoglioso”. “Col coaah – prosegue il bresciano – abbiamo lavorato bene ed eravamo consapevoli di poter fare bene: ora testa al prossimo incontro, mi scontrerò contro iluno al mondo, ci siamo preparati bene per questo momento e siamo pronti”.