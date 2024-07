Agli italiani piace la seconda casa in Croazia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 Luglio 2024 – Glipreferiscono investire aldilà dell'Adriatico per acquistare le case per le vacanze. Lae il suo mare sembrano essere i principali fattori che suscitano l'interesse di coloro che vogliono unadi proprietà. Nella stagione estiva cresce la voglia di avere unapropria al mare e moltirivolgono le loro ricerche anche alle coste estere, dove spesso si trovano grandi occasioni di risparmio rispetto alle località marittime nostrane. Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, e il suo partner Indomio.hr, leader in, hanno condotto uno studio sull’interesse di chi dall’Italia cercanelle località vacanziere croate, scoprendo che a Rovinj, la più gettonata (e la più cara), l’acquisto costa meno della metà rispetto, ad esempio, alla nostra Forte dei Marmi.