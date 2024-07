Addio ai voli a 10 euro ma viaggiare in aereo low cost si può ancora Ecco come fare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – E' uno degli sport preferiti dagli italiani, specie d'estate: quello di prenotarelow, usufruendo delle migliori tariffe possibili, monitorando, prenotando, spesso accettando orari improponibili e sacrifici a volte non necessari. Anche se non ci sono quasi più quelle offerte sotto i 10, con le quali era possibile raggiungere le grandi capitalipee fino a pochi anni fa, magari con andate all'alba e ritorni nel primo pomeriggio, a seguito del quasiante aumento delle tariffe, èpossibile strappare dei prezzi molto convenienti, seguendo alcuni semplici accorgimenti. App per confrontare i prezzi e impostare alert Una delle prime accortezze che bisogna avere, è quella di non prenotare icon siti che applicano inutilii di gestione, ma di farlo direttamente dai siti delle compagnie aeree.