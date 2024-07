Volley la Slovenia batte 3-1 il Canada all’esordio alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Vittoria di spessore per lanellodi Parigi 2024. Gli europei surclassano con il punteggio di 3-1 (25-21 25-20 20-25 25-21) il, distraendosi nel quarto set ma poi riattaccando subito la spina e vincendo il parziale successivo evitando così di complicarsi inutilmente la vita. I ragazzi di Gheorghe Cretu si prendono così la vetta del Girone A, davanti alla Francia che ha piegato la Serbia solo al tie break. Impatto della partita subito disarmante per la, che mette le cose in chiaro vincendo i primi tre punti e volando sul 10-5. Un primo set comunque in cui i canadesi non demordono, pareggiano i conti e vanno anche avanti sul 20-19. Un parziale incredibile degli europei di sei punti consecutivi condanna però i nordamericani a dover rincorrere.